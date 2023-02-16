ممثل بوتين يكشف حجم الضرر البيئي من تفجير "السيل الشمالي"

صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة سيرغي إيفانوف بأن الضرر البيئي من الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي" يقدر بـ 30% من انبعاثات الدنمارك.

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جاء ذلك في مقابلة لإيفانوف مع وكالة "تاس" الروسية، حيث تابع أن هناك ضررا بيئيا من هجوم "السيل الشمالي" الإرهابي، إلا أنه ليس حرجا، فالضرر السياسي أكبر بكثير. وقال إيفانوف إن موقف الولايات المتحدة وحلفائها يشير إلى استحالة الوثوق بالغرب، مؤكدا على أن الولايات المتحدة كانت لترفع دعوى قضائية بملايين الدولارات منذ فترة طويلة على الصحفي هيرش بتهمة التشهير لو لم يكن لهم علاقة بالتخريب.

وأشار إيفانوف إلى أن "أي شخص عاقل، بمن فيهم أنا، يدرك تماما أن هذا عمل إرهابي، ويثبت أن القيادة الأمريكية مستعدة تماما لمثل هذه الأشياء. بصراحة، كان الأمر غير متوقع بعض الشيء بالنسبة لي، لم أكن أتوقع أنهم كانوا قادرين على مثل هذه الهجمات".

المصدر: تاس