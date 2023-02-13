سيمور هيرش: الولايات المتحدة أطلقت رصاصة على ساقها بتفجير "السيل الشمالي"

اعتبر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش أن الولايات المتحدة "أطلقت رصاصة على ساقها" بتفجير أنابيب "السيل الشمالي" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا في مياه النرويج.

وقال هيرش في حديث للبودكاست Radio War Nerd، إن "هذا الخطوة بمثابة إطلاق الرصاصة على الساق اليسرى دون أي سبب. نعم، أطلقنا الرصاص على ساقنا. هذه حماقة لا توصف. وهذه جريمة".

وأضاف: "أعتقد أن هذه درجة عالية من الحماقة في البيت الأبيض"، مضيفا أنه في غياب الغاز الروسي سيضطر الأوروبيون للبحث عن مصدر بديل للطاقة، وخصوصا الطاقة المتجددة، وهذا هو المجال الذي أحرزت فيه الصين تقدما كبيرا.

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وأعرب هيرش كذلك عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن معني بالنزاع في أوكرانيا وقال: "لا تسألوني لماذا يريد الرؤساء الحرب. أعتقد أن هذا جيد لشعبيتهم... بايدن يراهن على أن يظهر القدرة على مواجهة الروس".

وكان سيمور هيرش قد نشرا مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي في مياههم.

المصدر: RT+نوفوستي