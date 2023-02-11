زاخاروفا تعلق على مقال سيمور هيرش عن تفجير "السيل الشمالي"

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن مقال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش عن تفجير خط أنابيب غاز "السيل الشمالي" يتضمن "ما يكفي من الحقائق".

وتساءلت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، يوم السبت: "أين خبراء الناتو في شؤون "نوفيتشوك" والبط الميت، الذين أطلقوا اتهامات سخيفة لا أساس لها كل سنة، وزعموا أنه توجد لديهم حقائق "على الأرجح؟".

وتابعت: "لم يقدموا أي حقائق أبدا. وهنا (في مقال هيرش) ما يكفي من الحقائق، مثل تفجير الأنبوب ووجود الدوافع والأدلة غير المباشرة التي كشف عنها الصحفيون".

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وأضافت: "متى ستجتمع قمة طارئة للناتو للتحقيق في القضية؟".

يذكر أن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش قد نشر مقالا، جاء فيه أن العسكريين الأمريكيين وضعوا عبوات ناسفة في أنابيب "السيل الشمالي" أثناء المناورات العسكرية للناتو في صيف 2022، وبعد 3 أشهر فجرها النرويجيون في مياههم.

ونفت الولايات المتحدة ضلوعها في تفجير خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، الذي وقع في سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي