اختراق محتمل لمواقع إلكترونية لعدد من المطارات الألمانية

أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن المواقع الإلكترونية لعدة مطارات ألمانية كانت معطلة أو محجوبة اليوم الخميس، مرجحة أن يكون ذلك نجم عن عمليات قرصنة.

وقالت إنه لا يبدو أن العطل كان له تأثير فوري على الحركة الجوية بالبلاد، مبينة أنه لا يمكن الوصول إلى الصفحات الرئيسية لمطارات دوسلدورف ودورتموند في غرب البلاد.

وفي شرق ألمانيا تم إغلاق الموقع الإلكتروني لمطار إرفورت-فايمار.

وأفادت (د.ب.أ) أن مزود خدمة الإنترنت في المطار يتحقق مما إذا كان اختراق على يد قراصنة أم لا.

وأفاد مطار نورمبرغ في جنوب ألمانيا أن موقعه الإلكتروني يتلقى الكثير من الطلبات مما أدى إلى انهياره.

يوم الأربعاء اضطر مطار فرانكفورت إلى تحويل جميع الرحلات مؤقتا الى مطارات أخرى بعد تعطل أنظمة الحوسبة بشركة طيران لوفتهانزا نتيجة أعمال البناء.

المصدر: AP