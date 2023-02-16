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الدفاع الروسية: تدمير 20 طائرة مسيرة واعتراض 4 قذائف "هيمارس"

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير 20 طائرة مسيرة واعتراض 4 قذائف
Globallookpress Leonid FaerbergTransport Photo Images
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مخزن للوقود وتشحيم المعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من بولتافا.

جاء ذلك ضمن التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الخميس 16 فبراير، حيث قامت القوات المسلحة الروسية بتصفية ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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كما قامت القوات المسلحة بتحييد ما يصل إلى 135 عسكريا من القوات المسلحة لأوكرانيا خلال الهجوم في اتجاه دونيتسك.

ودمرت القوات الروسية مخزنا للذخيرة تابع للواء الآلي رقم 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيرخنيكامينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقصفت القوات الروسية 4 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون.

كذلك دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 20 طائرة مسيرة أوكرانية، واعترضت 4 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس". كذلك قصفت القوات الروسية مواقع قيادة 3 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT

 

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