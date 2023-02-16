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تشاووش أوغلو: تركيا بحثت مع الناتو مسألة انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل عن السويد

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تشاووش أوغلو: تركيا بحثت مع الناتو مسألة انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل عن السويد
AP
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن أنقرة ناقشت مع الدول الأعضاء بحلف الناتو مسألة النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل عن السويد.

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وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في أنقرة: "بحثنا مع الدول الأعضاء في حلف الناتو إمكانية النظر في طلب انضمام فنلندا للحلف بشكل منفصل".

وأضاف أن بلاده لا ترى أي خطوات ملموسة من جانب السويد للالتزام بتعهداتها المتعلقة بمسألة انضمامها للناتو، في وقت لا تجد أنقرة أي أزمة في المصادقة على انضمام فنلندا.

المصدر: سبوتنيك

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