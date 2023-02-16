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المكسيك تعلن اكتشاف أكبر مصنع لإنتاج المخدرات في تاريخ البلاد

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المكسيك تعلن اكتشاف أكبر مصنع لإنتاج المخدرات في تاريخ البلاد
Gettyimages.ru
المكسيك، أرشيف
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أفادت وزارة الدفاع المكسيكية بأن السلطات أعلنت عن اكتشاف أكبر معمل لإنتاج المخدرات الاصطناعية في البلاد.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في موقع الحكومة المكسيكية أن العسكريين اكتشفوا أثناء عملية استطلاع بالقرب من بلدية كولياكان في ولاية سينالوا مصنعا ومختبرا سريا حيث يتم تصنيع أقراص الفنتانيل والميثامفيتامين.

وتمت أثناء أعمال التفتيش مصادرة نحو 128 كيلوغراما من مسحوق الفنتانيل ونحو 630 ألف قرص للفنتانيل (حوالي 69 كيلوغراما) ونحو 100 كيلوغرام من الميثامفيتامين ومواد أخرى مستخدمة في إنتاج المخدرات.

وأضاف: "اعتمادا على عدد المعدات يمكن وصف هذا المختبر بأنه الأكبر في تاريخ البلاد... من حيث حجم إنتاج المخدرات الاصطناعية".

المصدر: نوفوستي

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