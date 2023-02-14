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الشرطة الصينية تستخدم السناجب المدربة بدل الكلاب للكشف عن المخدرات!

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الشرطة الصينية تستخدم السناجب المدربة بدل الكلاب للكشف عن المخدرات!
youtube/The Paper 澎湃新闻
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بدأت الشرطة في مدينة تشونغتشينغ الصينية باستخدام السناجب المدربة للكشف عن عمليات تهريب المخدرات.

وتبعا لوسائل إعلام صينية فإن "لواء تدريب الكلاب التابع لمفرزة الشرطة الجنائية بمنطقة هيتشوان في تشونغتشينغ نجح بتدريب الدفعة الأولى من السناجب التي يمكن الاعتماد عليها لعمليات كشف تهريب المخدرات".

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن شرطة المنطقة المذكورة نجحت بتدريب 6 سناجب للكشف عن المخدرات حتى الآن، وقريبا ستباشر في الاعتماد على هذه الحيوانات في عمليات مكافحة التهريب.

ومن جهته قال، يين جين، كبير مدربي الحيوانات البوليسية في قسم شرطة منطقة هيتشوان ، إنه اتبع مع فريقه أساليب مبتكرة لتدريب السناجب المذكورة، مشيرا إلى أن "الحجم الصغير للسناجب يساعدها في الوصول إلى أماكن تعجز الكلاب عن الوصول إليها أحيانا أثناء عمليات البحث عن المخدرات".

المصدر: وكالات

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