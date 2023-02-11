ضجة كبيرة في ماساتشوستس الأمريكية بعد هروب طائر أيمو عملاق
Globallookpress
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أثار هروب أنثى طائر أيمو العملاق من مربضه في جنوب بوسطن الأمريكية ضجة كبيرة في المنطقة.
والطائر الهارب هو "الإيمو"، وهو ثاني أطول طائر على وجه الأرض بعد النعام.
وأفادت قناة "دبليو سي بي في" بأن الطائر الذي لا يطير هرب مساء الخميس في إيست بريدغووتر ودفع الشرطة إلى القيام بعملية مطاردة عبر بروكتون.
وقال مالك الطائر لي فلاهيرتي، لمحطة تلفزيونية إن حيوانا بريا تسبب على الأرجح في قفز "الأيمو" فوق سياج ارتفاعه 6 أقدام (مترين) والهرب.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن فلاهيرتي والشرطة وأحد المارة سيطروا على الطائر المسمى "مالوري"، في نهاية المطاف في موقف للسيارات.
المصدر: أ ب