أعلن إيغور كيماكوفسكي مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية أن الوحدات الروسية استولت على جميع المرتفعات بالقرب من أرتيموفسك (باخموت).

جاء ذلك فيما ذكره كيماكوفسكي على الهواء مباشرة ببرنامج الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف "سولوفيوف لايف"، حيث تابع كيماكوفسكي أن "النجاحات الرئيسية كانت بالقرب من أرتيومفسك حيث سيطر رجالنا بالفعل على كافة المرتفعات الرئيسية بالقرب من أرتيموفسك، ولم يعد سوى ممر صغير متبق، نتحكم فيه أيضا، ما يعيق بشكل كبير مناورات العدو لجلب القوى العاملة والذخيرة".

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ووفقا له، فقد تم رصد عدد من المرتزقة الأجانب في منطقة أرتيموفسك، فيما أشار كيماكوفسكي إلى أنهم "بولنديون، وفرنسيون، وانجليزيون، وتظهر بالوحدات التي تأتي بالقرب من لفوف".

وكان القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد صرح الجمعة الماضي بأن القوات الروسية تحصنت في الجزء الشمالي من أرتيموفسك وقطعت 3 من أصل 4 طرق إمداد للقوات الأوكرانية.

وأرتيموفسك هي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تقع في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة.

المصدر: نوفوستي