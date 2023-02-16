سيئول تعيد توصيف نظام كوريا الشمالية بـ"العدو"

وصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في تقرير دفاعي جديد لها، اليوم الخميس، النظام الكوري الشمالي والجيش الكوري الشمالي بـ "العدو"، وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات.

إقرأ المزيد

ووصفت الوزارة في تقريرها الدوري "الكتاب الأبيض" اليابان بأنها جارة قريبة تماشيا مع تحرك سيئول لتحسين العلاقات الأمنية الثنائية. كما قدمت تقييما جديدا لمخزون بيونغ يانغ المتزايد من البلوتونيوم وهي مادة انشطارية تستخدم في صنع قنابل نووية.

ويعد التقرير السياسي الذي يتم إصداره كل سنتين، الأول من نوعه في ظل إدارة يون سيوك-يول التي تم إطلاقها في مايو الماضي مع التعهد بالرد الصارم على الاستفزازات الكورية الشمالية وتحقيق السلام من خلال القوة.

وجاء في "الكتاب الأبيض" بما أن "كوريا الشمالية عرفتنا على أننا عدو لا شك فيه في الاجتماع العام للجنة المركزية للحزب الحاكم في ديسمبر عام 2022 وما زالت تشكل تهديدا عسكريا دون التخلي عن برنامجها النووي فإن النظام الكوري الشمالي والجيش الكوري الشمالي هما عدونا".

وتمت الإشارة إلى الجيش الكوري الشمالي لأول مرة على أنه عدو في الكتاب الأبيض في عام 1995 بعد أن هدد مسؤول كوري شمالي بتحويل سيئول إلى بحر من النيران في عام 1994. وفي نسخة عام 2004، تم استبدال تعبير "العدو" بـ "تهديد عسكري مباشر" وسط مزاج تصالحي بين الكوريتين. واختفت تسمية العدو في التقارير السنوية الرسمية التي نشرتها إدارة مون جيه-إن الليبرالية آنذاك في 2018 و2020 وسط سعيها للمصالحة عبر الحدود.

المصدر: يونهاب