في اجتماع مع ماكرون.. الصين تبدي استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي للتسوية في أوكرانيا

قال وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن بكين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي وإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب الاجتماع في فرنسا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إن "الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن القضية الأوكرانية".

وأكد وانغ يي أن "الصين تتمسك بشدة بموقف موضوعي وعادل بشأن القضية الأوكرانية، وتسعى دائما لتعزيز المصالحة ومحادثات السلام".

وأضاف "الصين تولي أهمية كبيرة لدور فرنسا كدولة مستقلة رئيسية ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد طريقة لتسوية سياسية وتحقيق وقف إطلاق النار والحرب في أسرع وقت ممكن".

يقوم وانغ يي بجولة أوروبية في الفترة من 14 إلى 22 فبراير، يزور خلالها فرنسا وإيطاليا وهنغاريا وروسيا، كما يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن.

المصدر: نوفوستي