الولايات المتحدة.. الحكم بالمؤبد على مرتكب مذبحة متجر بوفالو (فيديو)

حكم في الولايات المتحدة بالسجن المؤبد على شاب أدين بقتل 10 أشخاص من أصول إفريقية بأحد المتاجر في بوفالو شمالي البلاد، في مايو الماضي.

واعترف بايتون جندرون (19 عاما)، في نوفمبر بارتكاب جرائم قتل بدوافع عنصرية وأعمال إرهابية أمام قضاء ولاية نيويورك، ومثل للمرة الأولى أمام أقارب ضحاياه.

إقرأ المزيد

وبعد مرور تسعة أشهر على هذه المذبحة التي صدمت الولايات المتحدة، أطلق الأقارب العنان لغضبهم، حتى إن رجلا حاول إلقاء نفسه على الشاب، ما تسبب في تعليق الجلسة بضع دقائق.

ووجه عدد من أقارب الضحايا دعوات لعدم الاستسلام للكراهية.

وقالت سيمون كرولي، التي توفيت جدتها روث ويتفيلد أثناء التسوق: "نعلم جميعا الدوافع وراء جريمتك العنصرية، لكننا هنا لنقول لك إنك فشلت... رغم جراحنا لن ندعك تنتصر في هذه الحرب".

وأضافت القاضية سوزان إيغان: "لا مكان لك أو لأيديولوجيتك الغبية والحاقدة والشريرة في مجتمع متحضر".

وأضافت قبل أن تصدر الحكم: "لا شفقة لأمثالك ولا تفهم ولا حتى فرصة ثانية.. لن ترى النور مجددا كرجل حر".

وفي مداخلة قصيرة، أكد بايتون جندرون أنه آسف للآلام التي سببها.

وقال: "لا أستطيع أن أقول إلى أي درجة أنا نادم على كل القرارات التي دفعتني إلى ارتكاب عمل فظيع في 14 مايو عندما أطلقت النار وقتلت أشخاصا لمجرد أنهم سود".

المصدر: أ ف ب