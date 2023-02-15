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سويسرا تجمّد أموال مسؤول أوكراني سابق دعما لكييف

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سويسرا تجمّد أموال مسؤول أوكراني سابق دعما لكييف
Gettyimages.ru
البرلمان السويسري
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أعلنت سويسرا تجميد أكثر من 140 مليون دولار تعود لمسؤول كبير مقرب من الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، قبل تحويلها لدعم كييف بموجب قرار قضائي.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان على موقعها الإلكتروني: "في الاجتماع الذي انعقد يوم 15 فبراير 2023، قرّر المجلس الاتحادي بدء إجراءات إدارية جديدة لمصادرة الأصول المجمّدة في سويسرا بعد ثورة فبراير 2014 الأوكرانية".

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وأضافت: "ستخضع جميع الأصول المعرضة للمصادرة ويبلغ مجموعها أكثر من 130 مليون فرنك لإجراءات المصادرة السويسرية".

وأوضحت أنّ هذه الخطوة لا تتعلق بالعقوبات ضد روسيا، وتأتي تعبيرا عن دعم أوكرانيا.

وأضافت: "هذه الأموال ستبقى مجمّدة حتى يصدر القضاء الإداري السويسري قرارا نهائيا بمصادرتها قبل إعادتها لأوكرانيا في إطار اتفاق ثنائي".

المصدر: نوفوستي

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