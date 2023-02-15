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"رويترز": الاتحاد الأوروبي قد يحظر RT Arabic على أراضيه

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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الاتحاد الأوروبي قد يحظر بث RT Arabic في بلدانه، ضمن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقالت الوكالة: "الاتحاد قد يحظر الخدمة العربية لروسيا اليوم على أراضيه".

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إقدام الغرب على حجب "سبوتنيك" وRT بأنه كان جزءا من الحرب الهجينة ضد روسيا، والتي بدأت قبل وقت طويل من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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