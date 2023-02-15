لافروف: الغرب شن هجوما على RT و"سبوتنيك" قبل سنوات من بدء العملية العسكرية الخاصة

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إقدام الغرب على حجب "سبوتنيك" وRT بأنه كان جزءا من الحرب الهجينة ضد روسيا والتي بدأت قبل وقت طويل من انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

جاء ذلك في تصريحات للافروف خلال لقاء مع ممثلين عن وسائل إعلام أجنبية في موسكو اليوم الأربعاء.

لافروف: لقد قمنا بـ 60 رحلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بواقع 20 رحلة في السنة، لنقل وجهة نظرنا. نقوم بذلك ليس بسبب رغبتنا في التميز عن شركائنا الغربيين الذين يزعمون أنهم دعاة الديمقراطية، في الوقت الذي يحجبون فيه وسائل إعلامنا، ويضعون الشارات على وسائل الإعلام التي يسمونها "مرتبطة بالكرملين".

لافروف: الهجوم على RT و"سبوتنيك" من قبل الغرب بدأ قبل 5 سنوات من بدء العملية العسكرية الخاصة.

لافروف: لكم الحكم، عندما يقول المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل إن حجب وسائل الإعلام الروسية بمثابة "الدفاع عن حرية التعبير".

لافروف: قانونا، ينتهك حجب وسائل الإعلام الروسية كافة القوانين التي تقرها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

لافروف: حينما أنشأنا وسائل إعلام موضوعية وشفافة كان ذلك بالنسبة لفرنسا وللأوروبيين أمرا غير مناسب، لأن خداع الجمهور أصبح العادة السائدة بالنسبة للمجتمع الأوروبي.

لافروف: اليوم نرى نفس ما كان يحدث في الاتحاد السوفيتي، وما تنبأ به جورج أورويل، في حجب الرأي الآخر، يحدث في أوروبا.

المصدر: RT