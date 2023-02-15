تظاهرات نادرة لمتقاعدين في الصين

تظاهر مئات المتقاعدين في مدينتين صينيتين احتجاجا على إصلاح نظام التأمين الصحي، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت التظاهرات بالنادرة.

وقالت الوكالة إن حشدا من المتظاهرين تجمعوا في مدينة ووهان، وسط البلاد، أمام مدخل حديقة تشونغشان وهي مكان معروف للتنزه في المدينة التي تضم 11 مليون نسمة.

ويظهر مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حراس أمن أمام مدخل الحديقة اصطفوا مشكّلين سلسلة بشرية لمنع المتظاهرين من الدخول.

كما تظاهر مئات المسنين أيضا في شوارع داليان، شمال شرق.

وهتف متظاهرون "أعيدوا إلينا أموال التأمين الصحي"، بحسب ما نقل مقطع فيديو التُقط في داليان، وقالت الوكالة إنها تمكنت من تحديد موقع تصويره جغرافيا في ساحة الشعب حيث توجد مبان رسمية عديدة.

ويظهر مقطع فيديو آخر العديد من عناصر الشرطة يحرسون بناء تابعا للسلطة المحلية.

وخفضت الصين مبلغ المخصصات الصحية التي تدفعها السلطات المحلية شهريا للمتقاعدين منذ الأول من فبراير، بموجب إصلاح لنظام التأمين الصحي في البلاد.

واحتشد مئات المتقاعدين الأسبوع الماضي أمام مبنى بلدية ووهان على خلفية القرار.

ويعد إصلاح نظام التأمين الصحي في الصين مشروعا ضخما يتم تنفيذه تدريجيا منذ 2021.

وحذر محللون من شركة "سينو إنسايدر" المتخصصة في السياسة والاقتصاد الصيني من أنه "إذا فشلت بكين في تطبيقه بشكل صحيح ، فسيهدد بتفاقم التوترات الاجتماعية والغضب" ضد السلطات.

يأتي الإصلاح في وقت تعاني الحكومات المحلية من أوضاع مالية غير مستقرة بعدما أنهكها تطبيق سياسة "صفر كوفيد" لمدة 3 سنوات، والتي رُفعت مطلع ديسمبر الماضي.

وقالت "سينو إنسايدر" إن ذلك التحرك الاجتماعي يعكس "الصعوبات المالية التي تواجهها السلطات المحلية"، لأن عادة ما "تفضل "السلطات المحلية تقديم تنازلات" للمتظاهرين لتجنّب أن تكتسب أي حركة زخما.

المصدر: "أ ف ب"