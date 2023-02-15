البابا فرنسيس يبحث عن اسم لنمر الشرق الأقصى

يجري العمل الآن على تلبية رغبة البابا فرنسيس في إطلاق اسم على فصيلة نمر الشرق الأقصى Panthera tigris altaica.

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صرحت بذلك المديرة العامة لمؤسسة "نمور الشرق الأقصى" يلينا غانغالو لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى والمخول لمخاطبة البابا فرنسيس، ليونيد سيفاستيانوف، أن "العمل جار منذ شهور، وهي قضية قيد المتابعة، حيث يتم عادة إصدار شهادة، بعد أن يعبر الشخص عن موافقته أن يصبح حارسا معنويا لهذه الفصيلة.

ويعرض على عدد من الأشخاص إطلاق اسم على هذا النمر، وخاصة المتطوعين الذين عملوا مع الحيوانات لفترة طويلة، وأوضحت: "هذه ليست قضية مالية، وإنما هي قضية أدبية، تتعلق بحماية الحيوانات".

ونقلا عن سيفاستيانوف، أعرب البابا فرنسيس عن رغبته في تسمية نمر الشرق الأقصى النادر باسم Leo 252M في شبه جزيرة غاموفا في روسيا على شرف مارتن فيرو، بطل قصيدة الشاعر الأرجنتيني خوسيه هيرنانديز، مواطن البابا فرنسيس.

كما نقل سيفاستيانوف عن البابا قوله إن حقيقة أنه أصبح حارسا للنمور تجعله "يبتسم قليلا بفرح"، حيث تقدم الحياة "العديد من المفاجآت".

وتعد نمور الشرق الأقصى أندر القطط الكبيرة في العالم، حيث تعيش هذه الحيوانات المفترسة فقط في جنوب غرب ناحية بريموريه، وكذلك في منطقة صغيرة من الصين على الحدود مع روسيا. كما شوهد عدد من الحيوانات بالقرب من الحدود مع جمهورية كوريا الشمالية. ويقع الجزء الأعظم من تلك الحيوانات في الحديقة الوطنية "أرض النمور" في بريموريه. ووفقا لأحدث البيانات، يعيش 121 نمرا بالغا من الشرق الأقصى في البرية في المناطق المحمية الروسية.

وفي وقت سابق، وافقت وزارة الموارد الطبيعية في روسيا على برنامج لإعادة توطين تلك الفصيلة النادرة من النمور، وسيتم بموجبه نقل هذه الحيوانات إلى محمية أوسيريسكي في بريموريه وضواحيها.

المصدر: نوفوستي