نمر يقتحم كوخا وينقض على صيادين في إقليم خاباروفسك

هاجم نمر من فصيلة نمور أمور Panthera tigris altaica صيادين في كوخ شتوي بالقرب من قرية أرسينيفو في إقليم خاباروفسك، وتم القضاء عليه.

وبحسب إدارة منطقة ناناي، فقد كسر النمر نافذة الكوخ الشتوي وولج إلى داخل الكوخ، وكان هناك اثنان من الصيادين، هاجم النمر أحدهما وأصابه، ثم أصابته رصاصة"، ونقل الصياد المصاب إلى المستشفى، بعد أن فقد كثيرا من الدماء.

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وقد أبلغ عن الحادث لخدمات الإنقاذ، وأرسلت مروحية مع الأطباء للضحية، ولكن بسبب الظروف الجوية، لم يتمكن الطيار من الهبوط على أراضي قرية أرسينيفو، ومن هناك خططوا لإجلاء الصياد المصاب إلى خاباروفسك حيث نقل إلى مستشفى منطقة ترويتسك المركزية.

وكما قيل للصحفيين في وزارة الصحة بإقليم خاباروفسك، فقد تم إجلاء الضحية، 19 عاما، وهو الآن في وحدة العناية المركزة بمستشفى منطقة ترويتسك المركزية، وحالته خطيرة ومستقرة، حيث أمضى بعد هجوم الوحش يومين في الغابات، وفقد الكثير من الدماء. وسيتم نقل الصياد المصاب إلى مستشفى سيرغييف الطبي الإقليمي في خاباروفسك.

وقد بدأت النمور في كثير من الأحيان في دخول أراضي قرى المنطقة بحثا عن طعام يسهل الوصول إليه ومهاجمة الكلاب، ويعود ذلك إلى انخفاض الإمدادات الغذائية الطبيعية لتلك النمور، حيث انخفض عدد الخنازير البرية في المنطقة بسبب قطع أشجار البلوط وحمى الخنازير الإفريقية.

المصدر: تاس