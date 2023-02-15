وسائل إعلام أوكرانية: إخلاء أرشيف مؤسسات الدولة من مدينة أرتيموفسك

أفادت صحيفة "سترانا" الإلكترونية بإخلاء أرشيف مؤسسات الدولة من مدينة أرتيموفسك (باخموت) الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن المتطوع الأوكراني فياتشيسلاف إيلتشينكو قوله:"يتم إخلاء أرشيفات مؤسسات الدولة من مدينة باخموت"، دون تحديد من الذي يقوم بإخلاء هذه الوثائق.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يزعم أنه يظهر نقل الوثائق من دائرة التعليم المحلية إلى حافلة صغيرة.

وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الجمعة الماضية، أن القوات الروسية عززت مواقعها في الجزء الشمالي من مدينة أرتيموفسك، مضيفا أنها قطعت 3 من أصل 4 طرق لإمداد القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي