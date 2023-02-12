وسائل إعلام: قوات كييف تحظر دخول المدنيين إلى أرتيوموفسك

أعلن قائد قوات كييف الملقب بـ"ماديار" حظر دخول المدنيين إلى أرتيوموفسك (باخوت) اعتبارا من يوم غد 13 فبراير، مشيرا إلى أن الدخول سيتطلب أذونات خاصة.

ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية في قناتها على "تيلغرام" مقطع فيديو "ماديار" ويقول: "اعتبارا من الغد، سيغلق الجيش طرق الوصول إلى أرتيوموفسك أمام كافة المدنيين، بمن فيهم المتطوعين ... وسيكون من المُمكن الوصول إلى هناك عبر تصاريح خاصة فقط."

المصدر: نوفوستي