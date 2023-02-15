 
مباشر

برلسكوني: كنت ولا أزال أقف إلى جانب الشعب الأوكراني

أخبار العالم

برلسكوني: كنت ولا أزال أقف إلى جانب الشعب الأوكراني
Globallookpress LaPresse
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ur8k

صرح رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، بأنه "كان ولا يزال يقف إلى جانب الشعب الأوكراني"، معربا عن أمله بالحل الدبلوماسي للنزاع في أوكرانيا.

وقال برلسكوني في كلمة مصورة له، يوم الثلاثاء: "كنت ولا أزال أقف إلى جانب الشعب الأوكراني والسلام".

وأضاف: "دعونا ننظر إلى الحقائق. كنا ندعم الشعب الأوكراني دائما، وبلا شك كنا نصوت في إيطاليا وأوروبا لصالح دعم أوكرانيا بإرسال الأموال والأسلحة".

إقرأ المزيد
برلسكوني يهاجم زيلينسكي والحكومة الإيطالية تعلق
برلسكوني يهاجم زيلينسكي والحكومة الإيطالية تعلق

وتابع قائلا: "آمل بأنه سيكون من الممكن إيجاد حل دبلوماسي قريبا لإنهاء هذه الحرب الخطيرة بالنسبة لجميعنا".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق قد انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا إنه كان عليه "وقف الهجمات على جمهوريتي دونباس لمنع وقوع النزاع". واقترح تقديم خطة مساعدات واسعة النطاق لأوكرانيا، على غرار "خطة مارشال"، مقابل وقف إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع