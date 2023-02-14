صحيفة مغربية: الدرونات الصينية تغطي كامل سماء الصحراء (صور)

كشف موقع "مغرب أنتليجنس" المتخصص في الشؤون الأمنية أن الطائرات الصينية بدون طيار التي نشرها المغرب، أصبحت تغطي كامل سماء الصحراء.

وأضاف الموقع أنه ومنذ بداية استلام هذه الطائرات في منتصف عام 2022، تم نشر طائرة "وينغ لونغ 2" على الفور في القاعدة الجوية الرابعة في العيون، على بعد 450 كيلومترا من الحدود الجزائرية و700 كيلومتر من الحدود الموريتانية، بمساعدة أقمار المراقبة والاستطلاع التي يتوفر عليها المغرب.

Les drones de combat Wing Loong 2 déployés par le Maroc à Laâyoune verrouillent définitivement le Saharahttps://t.co/UjCz15LjEZ — Maghreb Intelligence - مغرب انتلجنس (@Maghreb_Intel) February 13, 2023

وذكر موقع "الأيام 24" المغربي، أن 3 طائرات بدون طيار صينية الصنع من طراز "Wing Loong II" تابعة للقوات الملكية الجوية المغربية ظهرت في مطار العيون كبرى مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو أمر يدخل في إطار تعزيز المغرب قدراته العسكرية بالطائرة الهجومية الثقيلة المسيرة الصينية.

وأشار الموقع إلى أن أنه المملكة ستمتلك أكبر ترسانة طائرات بدون طيار والأكثر تنوعا على الإطلاق في إفريقيا.

وتظهر الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا "درونات" صينية داخل حظيرة طائرات بينما كانت الثالثة متوقفة في الخارج، وفي الحظيرة نفسها يمكن رؤية ما يشبه الطائرة التركية بدون طيار "Bayraktar TB2".

/ Twitter

/ Twitter

وكانت مجلة عسكرية، قد أكدت حصول المغرب على عدد غير معروف من المسيرات المقاتلة الصينية الصنع من طراز "وينغ لونغ 2"، إلى جانب تسلم المملكة المغربية، عدد 150 طائرة بدون طيار من طراز "Wander B" و"Thunder B" من إسرائيل.

وكانت مصادر قد أكدت العام الماضي أن المغرب عقد صفقة درونات مسلحة مع الصين من نوع "Wing Loong 2" في إطار تعزيز قدرات سلاح الجو المغربي.

وطائرات "درون" من طراز "Wing Loong 2" هي نسخة مطورة من الطائرة بدون طيار "Wing Loong 1" ، وهي من فئة الطائرات التي تحلق لمسافات طويلة على ارتفاعات متوسطة، وتم تصميمها وتصنيعها في الصين بواسطة شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC).

وكشفت الشركة عن طائرات "Wing Loong 2" في معرض الطيران بالصين في بكين سنة 2015، وبالمقارنة مع "Wing Loong 1" فإن "Wing Loong 2" لديها تصميم ديناميكي هوائي محسن وأنظمة محمولة جوا محسنة، مما يوفر قدرات أفضل من حيث الطيران والحمولة الصافية.

وتبلغ سعة حمولتها القصوى 400 كغ، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 12 قنبلة أو صواريخ موجهة بالليزر، كما يمكن أن تطير لمدة 20 ساعة وتصل سرعتها القصوى إلى 370 كم في الساعة، ويبلغ مداها التشغيلي 1500 كم ومجهزة بنظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية