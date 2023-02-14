الأمم المتحدة تشكك في شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران

أكد خبراء الأمم المتحدة أن شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران مشكوك فيها، من وجهة نظر القانون الدولي.

وقال الخبراء في بيانهم: "شرعية العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران مشكوك فيها من وجهة نظر القانون الدولي، فضلا عن قانونية تطبيقها".

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وأضاف البيان أن إيران حُرمت من إمدادات الأدوية من المورد الرئيسي، مجموعة Novartis للأدوية السويسرية، والمكونات الرئيسية لهذه الأدوية، التي تنتجها شركة Roquette Frères الفرنسية.

وتابع: "بعد إعادة فرض العقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة في عام 2018، ازداد التطبيق المفرط للعقوبات، مما أثر على استيراد الأدوية للمرضى الإيرانيين المصابين بالثلاسيميا، وهذا لا ينتهك حقهم في الصحة فحسب، بل يؤدي إلى زيادة المضاعفات والوفيات".

واعتبرت الأمم المتحدة أن الاستثناءات الإنسانية للإمدادات الطبية في قواعد العقوبات الأمريكية "معقدة وغير واضحة".

المصدر: نوفوستي