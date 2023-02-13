موسكو: الضغوط الخارجية والعقوبات لا تعيق التعاون بين روسيا وإيران

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن القيود غير القانونية التي يفرضها الغرب على روسيا وإيران تساهم على العكس بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات زاخاروفا التي وزعت اليوم الاثنين، حيث تابعت، تعليقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن دعم موسكو قد يؤدي إلى عقوبات ضد إيران وزيادة عزلتها: "إن الضغوط الخارجية والعقوبات لا تعرقل التعاون بين موسكو وطهران، والقيود غير الشرعية، على العكس من ذلك، تساهم في تعزيز المسارات الإيجابية التي ظهرت في السنوات السابقة في العلاقات الثنائية.

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وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا وإيران "تبنيان تعاونا مفيدا للطرفين دون مراعاة لرأي الغرب"، حيث تعززت الاتجاهات الإيجابية التي ظهرت في السنوات السابقة فيما يخص زيادة التجارة الروسية الإيرانية، حيث تابعت: "بحلول نهاية عام 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران بنسبة 20.2%، واقترب من 5 مليار دولار" مؤكدة على أن رواد الأعمال "يكتشفون أسواقا جديدة لأنفسهم، ويشغلون مجالات إنتاجية جديدة مربحة، ويتم تعديل البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتسوية والدفع تدريجيا. كل هذا يحقق المتطلبات الأساسية لمزيد من التعاون الثنائي، في المقام الأولى في المجال التجاري والاقتصادي، ويحقق مصالح الشعوب".

المصدر: تاس