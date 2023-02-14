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لندن تعلن مقتل بريطاني في أوكرانيا

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لندن تعلن مقتل بريطاني في أوكرانيا
AP
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية مقتل مواطن بريطاني في أوكرانيا، دون الإفصاح عن أي معلومات أخرى.

ولم يتم الكشف عن اسم القتيل وملابسات الحادث، وحسب وزارة الخارجية، فإنها على اتصال مع أسرة القتيل والسلطات الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بمقتل مرتزق فرنسي ثالث قاتل إلى جانب قوات كييف في دونباس متأثرا بجروحه.

يشار إلى أن المرتزق ديفيد د، قتل في 7 فبراير، ولم يدرج في سجل الفرنسيين المقيمين في أوكرانيا، ولم يكن معروفا للخدمات القنصلية الفرنسية.

وقال رئيس الحرس الروسي فيكتور زولوتوف في وقت سابق، إن منطقة العملية العسكرية شهدت زيادة بعدد المرتزقة الأوروبيين في قوات كييف.

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المصدر: غازيتا.رو 

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