شي جين بينغ يلتقي رئيسي ويشيد "بالتضامن" بين الصين وإيران

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ"التضامن" بين الصين وإيران، خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مستهل زيارة تستمر 3 أيام إلى بكين.

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واستقبل شي اليوم الثلاثاء رئيسي، الذي يرافقه وفد اقتصادي وتجاري كبير، في قصر الشعب الضخم الذي تم بناؤه على حافة ساحة تيان انمين في قلب العاصمة بكين.

ونقلت قناة "سي سي تي في" الحكومية عن شي قوله "في وجه المتغيرات الحالية المعقدة في العالم والزمان والتاريخ، ساندت الصين وإيران بعضهما بعضا وأبدتا تضامنهما وتعاونهما".

وأكد شي على أن "الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية". وأضاف أن "الصين تدعم إيران في مقاومتها للأحادية والترهيب، وتعارض القوى الخارجية التي تتدخل في الشؤون الداخلية لإيران وتقوّض أمن إيران واستقرارها".

كما شدد على أنه "مهما تغير الوضع الدولي والإقليمي، ستعمل الصين بثبات على تطوير التعاون الودّي مع إيران".

وفي هذه الأثناء، أفادت قناة "سي سي تي في"، بأن البلدين وقعا عدة اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة وحماية البيئة والصحة والإغاثة في حال وقوع كارثة والثقافة والرياضة.

وكانت الصين قد وقعت في العام 2021 اتفاقية استراتيجية واسعة النطاق لمدة 25 عاما مع إيران، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات قاسية تخنق اقتصادها.

AP

والتقى رئيسي بشي للمرة الأولى في سبتمبر، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي نظمت في سمرقند في أوزباكستان.

وفي بكين، سيلتقي الرئيس الإيراني برجال أعمال صينيين ومواطنين إيرانيين يعيشون في الصين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأشارت الوكالة إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لإيران، مستندة على إحصاءات تمتد على فترة 10 أشهر صادرة عن سلطات الجمارك الإيرانية. وبلغت صادرات طهران إلى بكين 12.6 مليار دولار بينما استوردت إيران من الصين ما قيمته 12.7 مليار دولار.

ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته وزراء الخارجية والاقتصاد والنقل والنفط، إضافة إلى وزراء الصناعة والتجارة والزراعة، وفقا للتلفزيون الحكومي الإيراني.

ويضم الوفد أيضا علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن رئيسي سيلتقي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وكبير المشرعين لي تشانشو.

وتسعى بكين منذ وقت طويل إلى تعزيز علاقاتها مع طهران. وكان الرئيس شي جينبينغ قد وصف إيران بأنها "الشريك الرئيسي للصين في الشرق الأوسط" خلال زيارة نادرة إلى البلاد في العام 2016.

المصدر: أ ف ب