"بلومبيرغ": الناتو يدرس "وثيقة سرية" تحدد أطر مشاركته في صراعات تقع خارج نطاق مسؤولياته

أفادت وكالة Bloomberg، بأن حلف الناتو يعمل على تطوير خطة للانخراط في عدة صراعات متزامنة، في دول تقع خارج نطاق صلاحياته، ومسؤولياته.

ووفقا للصحيفة، فإن الوثيقة السرية التي سيوقعها وزراء دفاع حلف الناتو، خلال اجتماعهم، يومي الـ 14 – 15 من فبراير في بروكسيل، ستتضمن خطط عمل مدروسة، في حالة مشاركة دول الحلف في صراعات محتدمة، تستند إلى التزامات الدفاع المشترك بين دول الحلف، بموجب المادة الـ 5 من ميثاق المنظمة، وكذلك في حال انخراطهم في صراعات تقع في مناطق خارج مسؤوليات الحلف.

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وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول في حلف الناتو، أنه سيتم عرض أهم متطلبات الدفاع الجماعي، على دول الحلف خلال الاجتماع، مشيرا إلى القوات المدرعة، والدفاعات الجوية والصاروخية، إضافة إلى متطلبات الاستثمارات العسكرية لدول الحلف.

وأشار المسؤول إلى أنه سيتم التركيز على تنمية الاستثمارات في مجالا التحديث الرقمي "التكنلوجي"، وستصوغ قيادة الحلف متطلبات تفصيلية للدول الأعضاء فيه.

المصدر: تاس