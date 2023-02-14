"معاهدة الأمن الجماعي": الغرب حول أوكرانيا إلى "كبش فداء" في حربه بالوكالة ضد روسيا

وصف رئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الجنرال أناتولي سيدوروف، كييف بـ "كبش الفداء"، وأكد أن الولايات المتحدة تستخدمها كأداة في حربها بالوكالة ضد روسيا.

وأوضح سيدوروف، "أن أوكرانيا تمارس دورها الذي حدده لها السيناريو الغربي، كنقطة تمركز للعداء الغربي ضد روسيا بنجاح".

وأضاف، أن السيناريو الغربي حول أوكرانيا إلى "كبش فداء" في حرب الولايات المتحدة بالوكالة ضد روسيا، وأفقدها استقلالها.

وأشار سيدوروف، إلى أن إمداد الغرب المستمر لأوكرانيا، بالأموال، والأسلحة، ومختلف أنواع المعدات العسكرية، من أسلحة ثقيلة، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، ودبابات "أبرامز"، و"ليوبارد – 2"، و"تشالنجر"، وأقمار "ستارلينك" الصناعية، والمرتزقة الأجانب، يهدف إلى جر أوكرانيا نحو فجوة ديون هائلة، ومحاولة تأخير تحقيق روسيا لأهدافها من العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: تاس