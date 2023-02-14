هزة أرضية في أوزبكستان

أفاد مركز الرصد التنبئي الزلزالي التابع لوزارة الطوارئ بجمهورية أوزبكستان بوقوع هزة ارضية بقوة 3,6 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء في أراضي مقاطعة كاشكاداريينسكايا بالجمهورية.

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وجاء في بيان صدر عن المركز: "وقعت هزة في أراضي أوزبكستان في الساعة 05:48 صباح اليوم الثلاثاء. ويقع مركز الهزة في منطقة ديخكانابسكي بمقاطعة كاشكاداريينسكايا. إحداثيات الهزة: 38,22 درجة شمالا و66,36 درجة شرقا. وبلغت قوته 3,6 درجة وذلك على عمق 10 كيلومترات. وبلغت المسافة من مركز الهزة إلى (العاصمة) طشقند 417 كيلومترا في اتجاه الجنوب الغربي".

ولا توجد هناك معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة.

المصدر: تاس