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سنودن: هدف واشنطن من إثارة الذعر حول المناطيد صرف الأنظار عن تفجير "السيل الشمالي

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سنودن: هدف واشنطن من إثارة الذعر حول المناطيد صرف الأنظار عن تفجير
Globallookpress Henrique Casinhas
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اعتبر موظف الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، أن الذعر الذي تثيره واشنطن حول إسقاط المناطيد فوق الأراضي الأمريكية والكندية، هدفه صرف الأنظار عن قضايا أخرى.

وكتب سنودن على "تويتر"، يوم الاثنين: "هذه ليست مخلوقات فضائية. أتمنى لو كانت مخلوقات فضائية، لكنها ليست مخلوقات فضائية".

وتابع: "هذا هو الذعر المفتعل، أمر مزعج جذاب يضمن تكليف كافة المراسلين المختصين بالأمن القومي بالتحقيق في الهراء المتعلق بالمناطيد بدلا من الميزانيات أو التفجيرات مثل "السيل الشمالي".

وكانت الولايات المتحدة قد أسقطت عدة مناطيد فوق الأراضي الأمريكية والكندية، وذلك بعد حادث دخول منطاد صيني للأجواء الأمريكية.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام التقارير عن المصدر المحتمل للمناطيد التي تم إسقاطها. وأكد البيت الأبيض أن المناطيد لا علاقة لها "بأنشطة خارج كوكب الأرض".

يذكر أن سنودن كان قد لجأ إلى روسيا في وقت سابق، وحصل على الجنسية الروسية بمرسوم استثنائي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا. 

المصدر: RT

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