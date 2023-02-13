واشنطن: لا تأكيد لدينا لصحة المعلومات عن التهديد الروسي لمولدوفا

أعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد لديه تأكيد مستقل لصحة تصريحات رئيسة مولدوفا مايا ساندو حول تحضير روسيا لأعمال "تقوض النظام الدستوري" في بلادها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "هذه المعلومات تثير قلقا عميقا".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تدعم حكومة وشعب مولدوفا بشكل كامل".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت لدى واشنطن أي معلومات استخباراتية تؤكد صحة تصريحات ساندو، قال كيربي: "لا أعلم بوجود أي تأكيد مستقل" لصحتها.

ومع ذلك أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة "لا تشكك في رغبة روسيا وقدرتها على القيام بذلك".

وكانت أوكرانيا قد اتهمت روسيا بأنها تخطط "لتقويض النظام الديمقراطي" في مولدوفا. وبعد ذلك أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أنه كانت هناك تحضيرات "لتغيير النظام الدستوري" في البلاد بمشاركة قوى المعارضة، وخاصة حزب "شور".

وقالت إن معلومات الجانب الأوكراني بهذا الصدد كانت "صحيحة"، وإن روسيا تمثل "خطرا" على أمن مولدوفا.

المصدر: تاس