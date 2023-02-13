بعد مطاردة مثيرة.. شرطة نيويورك توقف سائق شاحنة صدمت 8 أشخاص (فيديو)

أصيب 8 أشخاص صدمتهم شاحنة صغيرة صباح الاثنين في بروكلين، حسب شرطة نيويورك التي تمكنت من القبض على السائق بعد مطاردة مثيرة.

وقالت مفوضة الشرطة كيشانت سيويل، في مؤتمر صحفي بعد ظهر الاثنين، وهو يقف أمام التقاطع الذي تم إيقاف الشاحنة فيه، إن "الهيجان العنيف" في حي باي ريدج، أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، من بينهم ضابط.

وأضافت أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، واثنين آخرين في حالة خطيرة، فيما أصيب الأربعة الباقون بجروح طفيفة.

وصرحت سيويل "في الوقت الحالي ليس لدينا ما يشير إلى وجود أي تورط إرهابي في هذا الحادث".

وذكرت شبكة "سي بي أس نيوز" أنه وبعد صدم السيارة لعدد من المشاة في بروكلين، في الحادية عشر صباحا، حاولت الشرطة إيقاف سيارة النقل الصغيرة لكن السائق صدم سيارتي شرطة وهرب من المكان.

#Breaking: .@GovKathyHochul says she's been briefed on the situation in Bay Ridge and is coordinating with state police and the NYPD. https://t.co/pnpTncrm8G — CBS New York (@CBSNewYork) February 13, 2023

وبعد مطاردة مثيرة تمكنت الشرطة من إيقاف السائق والقبض عليه.

وبعد القبض على السائق قال عضو مجلس المدينة، جاستن برانان، إن الحادث "بدا عشوائيا ولكن من الواضح أنه كان متعمدا"، مضيفا أنه عندما تم إيقاف السائق، قال للشرطة ، "أريد أن أموت".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية