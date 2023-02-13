الحرس الثوري الإيراني: بلغنا مرحلة من القوة تردع واشنطن وغيرها عن أي تحرك ضدنا

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، إن إيران بلغت مرحلة من القوة الدفاعية والعسكرية تردع الأمريكيين وأي قوة أخرى عن الإقدام على أي تحرك ضدها وضد مصالحها.

وأضاف العميد شريف في كلمة ألقاها بمناسبة احتفالية في الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية في مدينة شهر بابك بمحافظة كرمان يوم الاثنين، إن إيران لا تحتاج اليوم إلى أية جهة للدفاع عن ترابها وشعبها.

وصرح بأن ثورة الإمام الخميني أخرجت إيران من فم الأمريكان والبريطانيين وأن الشعب الإيراني ورغم كل الأزمات التي افتعلها الأعداء، صمد بكل رجولة أمام الأمريكان والصهاينة وأعداء الثورة.

وأشاد العميد شريف ببصيرة ويقظة الشعب الإيراني أمام المؤامرات قائلا: "إن الشعب الإيراني ورغم الحرب الهجينة التي شنه الأعداء خلال أحداث الشغب في الشهور الأخيرة، وعى مخطط الأعداء وقام أبنائه في التعبئة والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي بإفشال المؤامرة التي علق الأعداء آمالهم عليها، بيد خالية وإرادة صلبة".

وندد العميد شريف بالساسة الأوروبيين الذين يظنون أن الشعب الإيراني يجهل حقيقتهم، وقال إن الشعب الإيراني لم ينسى بعد أزيز طائرات الميراج الفرنسية التي قصفت المدن الإيرانية أثناء الحرب الصدامية على إيران وكذلك تزويد ألمانيا حزب البعث العراقي بغازات الخردل السامة لاستخدامها ضد الشعب الإيراني الذي لا ينسى أبدا مثل هذه الجرائم.

المصدر: قناة "العالم" الإيرانية