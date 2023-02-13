ستولتنبرغ يحذر من أن تجديد ترسانة دول الحلف العسكرية سيستغرق عامين ونصف العام

صرح أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن إنتاج الحلف للذخائر الثقيلة، سيستغرق 28 شهرا.

وأوضح ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي، قبيل اجتماع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل، أن إعادة ملء مخازن ترسانات دول الحلف العسكرية، ستتطلب عامين ونصف، بدلا من عام واحد، كما كان عليه الحال في السابق.

وأشار ستولتنبرغ، إلى أن إمدادات الأسلحة الكبيرة التي قدمها حلف الناتو لأوكرانيا، استنزفت مخزوناته من الذخائر، لأن استهلاك أوكرانيا للذخائر، يفوق وتيرة إنتاج الحلف لها بعدة أضعاف.

وصرحت روسيا مرارا على لسان العديد من مسؤوليها، بأن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيدها عن تحقيق أهدافها، وإنما سيطيل أمد الصراع، ويزيد أعداد الضحايا.

المصدر: نوفوستي