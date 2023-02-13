"نحن المستضعفون هنا".. وزير الجيش الأمريكي الأسبق يحذر من "العدوان" الصيني المتزايد

حذر وزير الجيش الأمريكي الأسبق باتريك مورفي، من "العدوان العسكري الصيني المتزايد الذي أدى إلى انتهاك سيادة الولايات المتحدة"، معتبرا "أننا المستضعفون هنا".

وفي تصريح بعد إعلان البنتاغون أن البحرية الأمريكية أسقطت ثالث "جسم جوي" فوق شمال كندا، قال مورفي: "ما يحتاج الناس إلى فهمه في بلدنا العظيم هو أننا المستضعفون هنا. نحن ثلث حجم الصين. وأنا لا أتحدث فقط عن الجغرافيا والسكان".

ورأى أن "أمريكا في أفضل حالاتها هي المحارب المتردد"، مضيفا: "عندما يكون لديك أقل من 1٪ من الذين يقومون بالخدمة في الجيش، و26% فقط يمكن أن يخدموا بسبب أزمة السمنة في أمريكا وبعض الأشياء الأخرى، نحتاج إلى الاستيقاظ، وأن نفهم أن لدينا منافسا في الصين يعتقد أنها القوة البارزة في العالم".

وشدد على "أننا لا نريد أي حروب لا داعي لها. لكن علينا أن نستعد دائما للأسوأ".

المصدر: "فوكس نيوز"