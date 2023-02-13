قديروف: بإمكاني جعل زيلينسكي يفعل المطلوب

صرح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف بأنه "قادر على أن يجبر زيلينسكي على فعل كل شيء إذا ما تفاوض معه وجها لوجه".

إقرأ المزيد

جاء ذلك ضمن تصريحات قديروف لبرنامج "60 دقيقة" على القناة الأولى الروسية، حيث تابع قديروف مجيبا على سؤال ما إذا كانت المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة: "نعم، أعرف أنه من الخطأ الجلوس معه، إلا أنني إذا ما جلست على طاولة المفاوضات مع زيلينسكي، وجلسنا بمفردنا، سأجعله يوقع على جميع الوثائق المطلوبة"، وقال قديروف: "أعتقد أن زيلينسكي إرهابي، قروي يعبد الشيطان، وفاشي. وأعتقد أنه من الخطأ التفاوض معه، إلا أنني لو جلست معه سأقنعه، فأنا طبيب نفساني، أفهم الناس جيدا، ويمكنني التعامل معهم. وسأضعه في مكانه الحقيقي".

المصدر: نوفوستي