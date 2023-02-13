وزارة الدفاع الأوكرانية: الدنمارك أعطتنا كل ما لديها من مدافع "سيزار"

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين أن الدنمارك نقلت إلى كييف جميع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "سيزار" التي تملكها.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

جاء ذلك في تغريدة للوزارة بصفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، حيث أكدت الوزارة أن "الدنمارك سلمت لأوكرانيا جميع مدافع هاوتزر التي بحوزتها.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن قد أشارت في 30 يناير الماضي إلى نقل 19 مدفعا إلى كييف، خلال زيارتها لأوديسا، فيما أكدت السفارة الروسية في كوبنهاغن أن قرار السلطات الدنماركية نقل مدافع "سيزار" يهدف إلى تصعيد الأعمال العدائية، لكنه لن يكون قادرا على تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة. وشددت البعثة الدبلوماسية على أن كوبنهاغن "تتورط بشكل متزايد" في الصراع الأوكراني، ووصفت قناعة أن السلام يمكن تحقيقه من خلال إمدادات الأسلحة هي قناعة سخيفة وغير أخلاقية.

المصدر: تويتر