تركيا: عدد قتلى الزلزال وصل إلى 31643

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الاثنين بأن حصيلة قتلى الزلزال في البلاد ارتفعت إلى 31643 شخصا.

جاء ذلك بعد أن كانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها "الكوارث التركية" مساء أمس 29605 قتلى.

وأشارت السلطات التركية إلى تسجيل 80278 مصابا حتى الآن وانهيار 6444 مبنى جراء الزلزال.

وذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين أن إجمالي ضحايا الزلزال، الذي طال تركيا وسوريا، بلغ 35225 قتيلا، بعد أن أحصت السلطات 3581 حالة وفاة في سوريا.

المصدر: وكالات