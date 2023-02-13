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ماسك يتعهد بمنع استخدام شبكة "ستارلينك" في أوكرانيا لتسيير الدرونات  

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ماسك يتعهد بمنع استخدام شبكة
AP
صاحب شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك
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صرح صاحب شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أن شبكة "ستارلينك" الفضائية للاتصالات ضرورية لتوفير الاتصالات بأوكرانيا، مضيفا في الوقت ذاته أنه لا يجب استخدامها لتصعيد الوضع في هذا البلد.

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وكتب ماسك في تغريدة على "تويتر": "إن شبكة "ستارلينك" هي أساس للاتصالات في أوكرانيا وخاصة في خط المواجهة حيث لا توجد طرق أخرى للاتصال بالإنترنت. لكننا لن نسمح بتصعيد النزاع الذي قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة".

وقالت رئيسة شركة "سبيس إكس" غوين شوتويل في الأسبوع الماضي إن الشركة فرضت قيودا على وصول المسيرات العسكرية في أوكرانيا إلى شبكة "ستارلينك"، إذ أن الشبكة، على حد قولها، "لم تكن مصممة لتصبح سلاحا".

ومنذ مايو عام 2019 أطلقت شركة "سبيس إكس" أكثر من 3200 قمرا صناعيا مخصصا لشبكة "ستارلينك" إلى المدار.

المصدر: تاس

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