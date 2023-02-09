"سبيس إكس" تعلن منعها أوكرانيا من استخدام شبكة Starlink لتشغيل الدرونات

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الأربعاء أنها اتخذت خطوات لمنع الجيش الأوكراني من استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink التابعة للشركة، للتحكم في المسيرات.

وقالت رئيسة "سبيس إكس" غوين شوتويل، خلال مؤتمر في واشنطن، إن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink، والتي زودت الجيش الأوكراني باتصالات النطاق العريض، "لم يكن من المفترض إطلاقا أن تستخدم كسلاح.. لكن الأوكرانيين تصرفوا فيها بطرق غير مقصودة ولم تكن جزءا من أي اتفاق".

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وفي تصريحات لاحقة للصحفيين، أشارت شوتويل إلى التقارير التي تفيد بأن الجيش الأوكراني استخدم خدمة Starlink للتحكم في الطائرات بدون طيار.

وقالت: "هناك ما يمكننا القيام به للحد من قدرتهم على فعل ذلك"، في إشارة إلى استخدام Starlink لتشغيل الدرونات، "وقمنا بها"، دون أن تكشف تفاصيل هذه الإجراءات.

وأوضحت شوتويل أن استخدام Starlink مع الطائرات بدون طيار تجاوز نطاق الاتفاق الذي أبرمته "سبيس إكس" مع الحكومة الأوكرانية، مضيفة أن العقد كان مخصصا لأغراض إنسانية مثل توفير الإنترنت عريض النطاق للمستشفيات والبنوك والأسر المتضررة من الأعمال القتالية.

وقالت: "نحن نعلم أن الجيش يستخدمها في الاتصالات، وهذا أمر لا بأس به.. لكن نيتنا لم تكن قط أن تستخدم لأغراض هجومية."

وكانت "سبيس إكس" قدمت عددا كبيرا من محطات Starlink إلى أوكرانيا، مما أمن لقوات كييف الاتصالات عن طريق توصيلها وربطها بما يقرب من 4000 قمر صناعي أطلقتها "سبيس إكس" في المدار الأرضي المنخفض حتى الآن.

المصدر: "رويترز"