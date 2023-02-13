صادرات الأسلحة الروسية إلى الهند تجاوزت 13 مليار دولار في 5 سنوات

أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري دميتري شوغاييف، أن قيمة صادرات الأسلحة الروسية إلى الهند سجلت أكثر من 13 مليار دولار خلال السنوات الـ5 الماضية.

وقال شوغاييف: "خلال السنوات الخمس الماضية، تجاوزت القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية إلى الهند 13 مليار دولار".

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وأكد أن روسيا بين اللاعبين الرئيسيين في سوق السلاح الهندي، وأن التعاون العسكري التقني بين روسيا والهند بعيد عن المشهد السياسي.

ولفت إلى استمرار الهند في التعاون العسكري التقني مع روسيا، رغم الضغط غير المسبوق من الدول الغربية الذي تتعرض له نيودلهي لمنع تعاونها مع روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا.

المصدر: تاس