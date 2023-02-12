"ديلي ميل": روسيا وجهت رسالة موجعة لأوروبا

اعتبرت صحيفة "ديلي ميل" أن روسيا بعثت رسالة موجعة إلى أوروبا بالضربات الصاروخية لمواقع الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، بعد مناقشات بروكسل حول إمداد كييف بالمقاتلات.

وقالت الصحيفة في مقالها: "ربما كان هذا ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى أوروبا لمدة يومين، حيث طلب زيادة الدعم العسكري وتزويدهم بالمقاتلات".

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وأشارت إلى أن الضربات كان لها تأثير مدمر على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وألقى الرئيس الأوكراني، خطابا أمام البرلماني البريطاني، طالب خلاله بإمداد أوكرانيا بطائرات حربية. وناشد بريطانيا، وحلفاءه الغربيين الآخرين، بإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، قائلا: "أناشدكم والعالم بأسره، أمدوا أوكرانيا بالطائرات المقاتلة".

كما طلب زيلينسكي من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال مباحثات تم عقدها في باريس مساء الأربعاء الفائت تزويد كييف بالطائرات والأسلحة الثقيلة "في أسرع وقت ممكن".

المصدر: نوفوستي