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"هل تعتقد أن شوارعنا مرصوفة بالذهب؟".. بريطانيون يعبرون عن غضبهم من زيلينسكي ودعم لندن له

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AP
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اهتمّ قراء "ديلي ميل" بتحذير سفارة روسيا في بريطانيا من أن موسكو سترد على خطوات لندن العدائية، وانتقدوا رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، ودعم بريطانيا غير المحدود له رغم أزماتها.

وقال أحد المشاركين في المناقشة: "زيلينسكي، ما مقدار الأموال والأسلحة التي تريدها؟ هل تعتقد أن شوارعنا مرصوفة بالذهب؟".

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وأضاف آخر: "بحق الله، يا سوناك. هل تحاول قتلنا جميعا؟"

واعتبر بريطاني آخر أنه "إذا قدمنا ​​مقاتلات، فعندئذ نكون قد دخلنا في الحرب. هذا عمل محفوف بالمخاطر".

كتب قارئ آخر: "أنا متضامن مع روسيا. هذا ليس صراعنا على الإطلاق".

وتسائل آخر: "هل يريد البريطانيون هذه المواجهة؟ لقد قدمنا ما يكفي لأوكرانيا".

وعبر قارئ آخر عن غضبه قائلا: "نحن لا ندفع رواتب للعاملين في المجال الطبي لدينا، لكننا نقدم المليارات إلى كييف".

المصدر: نوفوستي

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