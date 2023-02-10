البريطانيون يشيدون ببوتين ويعربون عن إعجابهم بروسيا وقدراتها

أشاد قراء "ديلي ميل" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد أن روسيا أفضل بلد في العالم، وأعربوا عن إعجابهم بطاقات روسيا الكبيرة، ومواردها التي لا تنضب.

وكتب أحد القراء: "من المثير للاهتمام أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أكملت مؤخرا دراسة استمرت عقدا من الزمن حول الموارد الطبيعية، وأفادت بأن روسيا تمتلك أكبر احتياطيات من المياه العذبة على الأرض، تكفي سكان الكوكب لـ500 عام".

وأضاف: "لدى روسيا ما يكفي من النفط والغاز والفحم والذهب ومختلف المعادن الأخرى تكفيها لألف سنة قادمة إلى جانب ذلك، فإن أراضيها الزراعية هي الأكثر خصوبة على وجه الأرض مما يظهر أن روسيا هي حقا مكان رائع وقادرة على العناية بسكانها".

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وكتب ثان: "لست من مناصري الزعيمين، لكنني لاحظت أن بوتين يقف على موقفه ويعمل بشكل جدي، بينما يشبه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتسول، ويطالب الغرب دائما بإنقاذه".

وكتب آخر: "تمتلك روسيا إمكانات هائلة وموارد طبيعية غنية".

وقال الرئيس بوتين مؤخرا، إن روسيا أفضل بلد في العالم، رغم الكثير من القضايا العالقة التي يجب معالجتها.

المصدر: نوفوستي