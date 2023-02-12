رصد جسم مجهول فوق الساحل الشرقي للصين

أعلنت إدارة شؤون البحار بمدينة تشينغداو الصينية رصد جسم طائر مجهول الهوية يوم الأحد في المجال الجوي بالقرب من ساحل مدينة تشيتشاو (مقاطعة شاندونغ الشرقية) ويجري الاستعداد لإسقاطه.

وبحسب البيان الذي نشره موقع "بينباي": "تم رصد جسم طائر مجهول الهوية بالقرب من ساحل مدينة "تشيتشاو"، وتجري الاستعدادات لإسقاطه".

وتم إرسال إشعارات لسفن الصيد المتواجدة في المنطقة بتوخي الحذر. ولم يتم بعد تقديم تفاصيل أخرى عن الحادث.

المصدر: تاس