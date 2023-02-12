سماع صفارات الإنذار في 5 مقاطعات بأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع صفارات الإنذار في مقاطعات سومي غرب أوكرانيا، وبولتافا، وكيروفوغراد، ودنيبروبيتروفسك وسطها، وخاركوف شرقها.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام نقلا عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركوف، أوليغ سينيجوبوف، بتسجيل سقوط ثلاثة صواريخ على مواقع حيوية في مقاطعة خاركوف.

وتواصل القوات الجوية الروسية ضرب مواقع البنى التحتية للطاقة والمواقع الحيوية لقوات كييف منذ الـ10 من أكتوبر الماضي، ردا على العمل الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنّته استخبارات كييف.

المصدر: نوفوستي