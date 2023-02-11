تركيا.. توقيف 12 مقاولا جراء انهيار المباني متأثرة بالزلزال

ذكرت وسائل إعلام تركية أن نحو 12 مقاولا أوقفوا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة وأوقع آلاف الضحايا.

وبين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي اورفا، وفقا لوكالة أنباء "دوغان" التركية.

يثير انهيار المباني غضبا في البلاد حيث قتل أكثر من 25 الف شخص، إذ أنه يكشف أن تلك المباني شيدت بطريقة رديئة، الأمر الذي لم يترك فرصة لسكانها للنجاة.

ويتوقع توقيف مزيد من الأشخاص بعد إعلان المدعي العام في دياربكر إحدى المحافظات العشر المتضرر بالزلزال، السبت إصدار 29 مذكرة توقيف، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" الحكومية.

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وأوضحت الوكالة أن أحد الموقوفين مقاول شيد مبان في غازي عنتاب واعتقل في اسطنبول.

وباشر مدعو تحقيقات في المحافظات المنكوبة مثل كهرمان مرعش حيث كان مركز الزلزال في منطقة بازارجيك.

وأمرت وزارة العدل التركية المدعين العامين في المحافظات العشر بفتح "مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال".

وكانت الشرطة اعتقلت يوم أمس مقاولا في مطار إسطنبول، بعد انهيار مبنى فخم على قاطنيه في محافظة هاتاي (لواء الإسكندرونة).

المصدر: "أ ف ب"