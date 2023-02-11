رجال الإنقاذ الأذريون ينقذون 50 شخصا من تحت الأنقاض في تركيا

أعلن وزير الخارجية الأذري، جيهون بيراموف، أن رجال الإنقاذ الأذريين انتشلوا 50 شخصا أحياء من تحت الأنقاض في تركيا.

وقال بيراموف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو في مدينة قهرمان مرعش التركية: "يتم تحديث الإحصائيات بشكل يومي. وحتى اليوم، تم إجلاء 438 شخصا من منطقة الزلزال إلى أذربيجان. ويوجد هنا حوالي 900 من عمال الإنقاذ والموظفين الطبيين من أذربيجان".

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وأضاف: "وفقا لإحصاءاتنا، لقي 5 مواطنين من أذربيجان مصرعهم في الزلزال. ولا يزال هناك مواطنون لم يتم العثور عليهم ولم نتمكن بعد من الحصول على معلومات حولهم. أنقذ رجال الإنقاذ الأذريون حتى الآن 50 شخصا على قيد الحياة من تحت الأنقاض".

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية من تركيا الاثنين الماضي بأنه أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة البلاد.

المصدر: نوفوستي