وسائل الإعلام: رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف تترأس بنك "بريكس"

أفادت O Estado de S. Paulo بأن الرئيسة البرازيلية السابقة، ديلما روسيف، ستترأس بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركاء البرازيل استقبلوا قرار تعيين روسيف رئيسة للبنك بالترحيب.

وأكدت أن روسيف سترافق لولا دا سيلفا خلال زيارته للصين في النصف الثاني من مارس المقبل.

وتم تأسيس بنك التنمية الجديد بموجب اتفاقية حكومية دولية تم توقيعها في قمة "بريكس" السادسة في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014.

المصدر: تاس