 
مباشر

وسائل الإعلام: رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف تترأس بنك "بريكس"

أخبار العالم

وسائل الإعلام: رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف تترأس بنك
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqfc

أفادت O Estado de S. Paulo بأن الرئيسة البرازيلية السابقة، ديلما روسيف، ستترأس بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركاء البرازيل استقبلوا قرار تعيين روسيف رئيسة للبنك بالترحيب.

وأكدت أن روسيف سترافق لولا دا سيلفا خلال زيارته للصين في النصف الثاني من مارس المقبل.

وتم تأسيس بنك التنمية الجديد بموجب اتفاقية حكومية دولية تم توقيعها في قمة "بريكس" السادسة في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس